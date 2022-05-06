З початку війни в Україні окупанти вбили 223 дітей

Окупанти вбивають українських дітей / Колаж "Сьогодні"
З початку війни в Україні від збройної агресії Російської Федерації загинули 223 дитини, а також поранені понад 408. Найбільше дітей постраждали у Донецької області. Проте ці цифри не є остаточними, адже точну кількість ще встановлюють у місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Загалом в Україні під час війни постраждали понад 631 дитина:
- Донецька область – 139,
- Київська – 116,
- Харківська – 95,
- Чернігівська – 68,
- Херсонська – 46,
- Миколаївська – 44,
- Луганська – 37,
- Запорізька – 27,
- Сумська – 17,
- м. Києві – 16,
- Житомирська область – 15.
"5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку "Фельдман Екопарк" у Харківському районі загинув 15-річний хлопчик, який допомагав годувати та евакуювати тварин. 5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування села Новоселівка Донецької області загинув 17-річний хлопець", – йдеться у повідомленні.
Окупанти використовують українських дітей для пропаганди війни
Росія використовує українських дітей у заходах на підтримку війни проти України. В окупованому Севастополі відбувся музичний марафон "Zа світ без нацизму".
Окупанти присвятили пропагандистський захід пам'яті людей, яких "замордували фашисти – українські націоналісти".
До цього заходу долучили і дітей, одягнених у військову форму та з прапорами РФ.
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