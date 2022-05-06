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З початку війни в Україні окупанти вбили 223 дітей

Валентина Шаповал
6 травня, 08:45
Точну кількість жертв ще встановлюють у місцях активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях

Окупанти вбивають українських дітей / Колаж "Сьогодні"

З початку війни в Україні від збройної агресії Російської Федерації загинули 223 дитини, а також поранені понад 408. Найбільше дітей постраждали у Донецької області. Проте ці цифри не є остаточними, адже точну кількість ще встановлюють у місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Загалом в Україні під час війни постраждали понад 631 дитина:

  • Донецька область – 139,
  • Київська – 116,
  • Харківська – 95,
  • Чернігівська – 68,
  • Херсонська – 46,
  • Миколаївська – 44,
  • Луганська – 37,
  • Запорізька – 27,
  • Сумська – 17,
  • м. Києві – 16,
  • Житомирська область – 15.

"5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку "Фельдман Екопарк" у Харківському районі загинув 15-річний хлопчик, який допомагав годувати та евакуювати тварин. 5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування села Новоселівка Донецької області загинув 17-річний хлопець", – йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують українських дітей для пропаганди війни

Росія використовує українських дітей у заходах на підтримку війни проти України. В окупованому Севастополі відбувся музичний марафон "Zа світ без нацизму".

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Окупанти присвятили пропагандистський захід пам'яті людей, яких "замордували фашисти – українські націоналісти".

До цього заходу долучили і дітей, одягнених у військову форму та з прапорами РФ.

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