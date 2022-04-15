З початку війни в Україні загинули 198 дітей – Офіс генпрокурора

Кожного дня кількість загиблих дітей збільшується. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через збройну агресію Росії в Україні постраждали 553 дітей. Із них загинули 198 та ще 355 отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 117,

Київській – 105,

Харківській – 81,

Чернігівській – 54,

Миколаївській – 40,

Херсонській – 38,

Луганській – 36,

Запорізькій – 23,

місті Київ – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

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Інфографіка: Офіс генпрокурора

Нові дані про смерті дітей

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території міста Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.

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Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

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