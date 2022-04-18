З початку війни в Україні загинуло 205 дітей

Щодня кількість загиблих дітей збільшується / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинули та понад 362 поранені.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора в Facebook.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - пишуть у повідомленні.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:

Донецької області – 117,

Київській – 107,

Харківській – 91,

Чернігівській – 54,

Херсонській – 43,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Запорізькій – 23,

Києві – 16,

Сумський – 16,

Житомирській – 15.

Стало відомо, що 2 березня у Харкові внаслідок обстрілу окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

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Також відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня у Вишгородському районі Київської області внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою було поранено 17-річного підлітка.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", – додали у повідомленні.

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Зеленський назвав кількість загиблих українських військових з початку війни

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинуливід 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

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