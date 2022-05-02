З початку війни в Україні загинуло 219 дітей – Денісова

Людмила Денісова назвала кількість загиблих дітей. Фото: колаж "Сьогодні" (заставкове фото)

З початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 219 дітей та постраждало 405 дітей.

Про це повідомляє Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова 16 квітня з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.

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"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – написала вона.

Зеленський озвучив кількість загиблих українських військових із початку війни

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. CNN 16 квітня.

Він додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

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