З початку війни в Україні загинуло 220 дітей – Денісова

Людмила Денісова (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 220 дітей та постраждало 406 дітей.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 16 квітня з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.

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"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – написала вона.

Зеленський озвучив кількість загиблих українських військових з початку війни

Українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський CNN 16 квітня.

Він додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

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