Найтоксичніша в Конгресі – чим відома Вікторія Спартц, яка наїхала на Єрмака

Американка українського походження у листі до Байдена знову згадала недоведені звинувачення на адресу голови ВП. Навіщо? / Фото: Колаж: Сьогодні

Українське МЗС обурилося заявами американської конгресменки Вікторії Спартц, яка написала листа президенту Джо Байдену з проханням перевірити російські зв'язки голови ОП Андрія Єрмака. Ми дізналися, чим відома ця членкиня Конгресу та у чому справжня небезпека її заяв для України. До речі, заяв було вже дві.

Спартц – українка за походженням, переїхала до США 2000 року. Політичну кар'єру почала робити як член Республіканської партії. Ця кар'єра найбільше запам'яталася американцям скандалом: як виявилося, Спартц ображає і принижує своїх підлеглих, тому вони масово звільняються. Від Спартц пішло більше помічників та співробітників апарату, ніж від будь-якого іншого члена Конгресу з 2001 року.

З початком війни в Україні авторитет Вікторії Спартц суттєво зріс, а поведінка стала особливо екстравагантною, зазначає Вашингтон / Фото: The Washington Post



Лист Спартц може завадити постачанню зброї

Що написала конгресвумен Байдену, достеменно невідомо. Найважливіший фрагмент її листа до президента США засекречений.

З незасекреченого фрагмента слідує, що, посилаючись на дані розвідки, Спартц просить Байдена надати Конгресу інформацію про російські зв'язки голови ОП Андрія Єрмака. Мотивує своє прохання Спартц тим, що Америка бере участь в українському конфлікті – надає зброю, техніку та фінансову допомогу Україні.

"Ми зобов'язані таким рівнем суворості та підзвітності американському народу, оскільки Україна терміново потребує підвищення рівня та швидкості допомоги у сфері безпеки", – написала Спартц.

Окремо Спартц відмічає високий рівень довіри між Андрієм Єрмаком та радником з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Лист викликав гнів МЗС України. Представник відомства Олег Ніколенко заявив, що це "неприхована спроба повернути в американську політику наративи російської пропаганди про зв'язки керівництва України з Росією".

Видно, що МЗС більше переймається не наїздами персонально на Єрмака. Значно більшого занепокоєння викликає можлива затримка постачання зброї через можливий розгляд у Конгресі.

"Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій і розраховують у Кремлі", – пише Олег Ніколенко.

Це все, що вона написала?

Ні, не все! Раніше Спартц зробила ще одну заяву, більш загального порядку. Вона заявила, що раніше у Конгресі займалася виключно внутрішніми справами США. Але оскільки вона – родом з України, то війна в Україні спонукнула її поглибитися у поточну ситуацію.

"Я не вдаватимуся в багато проблем, а їх багато, але просто перерахую три термінові дії, необхідні для того, щоб взяти ситуацію під контроль", – заявила Спартц.

Ці три дії можуть здатися дивними:

Президент Байден має припинити грати в політику, повинен мати чітку стратегію та привести безпекову допомогу у відповідність до нашої стратегії; Президент Зеленський повинен припинити грати в політику та театр і почати керувати, щоб краще підтримувати свої військові та місцеві органи влади; і Конгрес повинен встановити належний нагляд за критично важливою інфраструктурою та доставкою зброї та допомоги.

Ключовий пункт тут вочевидь 3. І знову виходить, що Спартц пропонує передати від президента Конгресу контроль за постачанням зброї та техніки в Україну. Звичайно, це перетворить нинішній порядок на плутану бюрократичну процедуру.

Тож Ніколенко, ймовірно, має рацію, вказуючи, що справжня мета "членкині" – зірвати постачання зброї Україні. І в цьому сенсі вона справді допомагає Росії – свідомо чи несвідомо.

Причому, зважаючи на цю, другу заяву, Єрмак є лише епізодом. Незабаром будуть й інші ідеї від Спартц з українського питання.

І до голосу Вікторії Спартц можуть дослухатися. Адже вона є єдиним членом Конгресу за всю його історію, який має українське походження. У США припускають, що вона краще знає Україну, аніж будь-який інший політик цього рівня.

До того ж, Спартц – людина, надзвичайно популярна серед української діаспори в США. Цю популярність вона, безумовно, заслужила.

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Спартц у дівоцтві – Вікторія Анатоліївна Кульгейко. Родом вона з містечка Носівка Ніжинського району Чернігівської області. Там досі живуть дідусь і бабуся Вікторії Спартц – Кульгейко. Щодо її батьків – вони вже перебралися до США.

Ось деякі подробиці її біографії:

Спартц закінчила середню школу у Чернігові, потім – у дев'яностих – Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана.

Рідне місто Кульгейко-Спартц і її родичі, що залишилися там, пережили всі жахи війни, включаючи артилерійські обстріли. Носівка не була окупована.

Зі своїм майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцом Вікторія познайомилася у вагоні-ресторані поїзда "Київ – Москва". Він не міг прочитати меню українською, і Вікторія взялася допомогти. Так вони познайомились.

Вікторія Спартц із чоловіком та дітьми неодноразово приїжджали до Носівки у довоєнні роки.

2000 року Вікторія переїхала до США. Вона здобула диплом магістра з бухгалтерії в університеті Індіани, займалася викладанням, працювала в офісі прокурора Індіани.

Спартц – депутат від Республіканської партії. Республіканці постійно критикують Байдена. Також Спартц – перша уродженка України, яка стала членом Конгресу США. Більше того, вона – єдина у Конгресі, хто народився в СРСР.

Спартц найбільше відома як "найгірший бос у Палаті представників". Авторитетне видання Politico опублікувало нещодавно розслідування, де наводяться слова підлеглих Спартц – її називають "токсичною", а її поведінку "маніакальною". Повідомляється, що Спартц постійно ображає та принижує своїх помічників, через що всі від неї звільняються.

За даними американського ресурсу Legistorm, від Спартца звільнилося більше співробітників, ніж від будь-якого іншого члена Палати представників у період з 2001 по 2021 роки.

До війни Спартц з чоловіком регулярно навідувалися до Носівки. У Спартц дві дочки, обидві хрещені відповідно до православних традицій.

Під час війни Спартц двічі приїжджала до України. Вона відвідала Бучу. Також Київ, Львів, Одесу.

Бабуся американського конгресмена залишилася жити у Ніжинському районі Чернігівської області

"Потужна людина" та її російські зв'язки

У 2019 році програма "Схеми" оприлюднила розслідування про російські зв'язки Андрія Єрмака. Відповідно до даних розслідування, у 2001 році Єрмак зареєстрував компанію, що спеціалізується на провадженні фільмів – "Медійна група європейського партнерства". Протягом певного часу бенефіціаром цієї компанії, окрім Єрмака, був громадянин Росії Рахамім (Рахам) Емануїлов. Також Єрмак та Емануїлов були партнерами в українських компаніях "Інтерпромфінанс" та "М.Є.П."

У коментарі Схемам Єрмак підтвердив партнерство з Емануїловим, зазначивши, що ця людина є давнім другом його батька. Краще від цього не стало, оскільки батька голови ОП Бориса Єрмака стали підозрювати у співпраці чи то з ГУР МО РФ, чи то з КДБ. Щодо цього також було журналістське розслідування.

У біографії Бориса Єрмака значиться пункт – наприкінці 1980-х його було відряджено до радянського посольства в Афганістані організовувати там систему професійно-технічної освіти. 1989 року він був призначений начальником відділу кадрів торговельного представництва СРСР в Афганістані. За часів СРСР такого роду закордонні призначення отримували виключно люди, які мали відношення до органів держбезпеки.

Емануїлов є не просто російським бізнесменом, він ще займався політичною діяльністю, був радником голови Ради федерації РФ. Нині цю посаду обіймає добре відома своїми антиукраїнськими заявами Валентина Матвієнко.

Однак Емануїлов був радником її попередника – Сергія Миронова. Цей Миронов уже в наші дні закликав Путіна бомбардувати "ті місця, де справді знаходяться центри прийняття рішень – Зеленський, генералітет, Міноборони".

На виправдання Єрмака слід зазначити, що зв'язки з Емануїловим були суто діловими, не політичними. До того ж, їхнє партнерство належить періоду, коли відносини України та Росії були позбавлені негативу, який з'явився після першого нападу на нашу країну – у 2014 році. Проте, ці зв'язки, ймовірно, обговорювалися як у США, так і в європейських колах.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що він повністю довіряє голові свого Офісу / Фото: РБК

Так, у 2021 році член Комітету із закордонних справ Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель дала інтерв'ю українському виданню "Новий Час", в якому заявила, що США заборонили президентові України Володимиру Зеленському ділитися інформацією про закриття телеканалів Медведчука з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його зв'язки з Росією.

Також неодноразово спливали чутки про причетність Єрмака до провалу операції із захопленням ПВК Вагнера. Проте достовірного підтвердження немає. Попри всі розслідування, заяви та чутки, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що повністю довіряє Єрмаку. Наприкінці 2021 року він назвав Єрмака "потужною людиною" .