Кулеба сподівається на диво під час саміту НАТО – що він має на увазі

Незважаючи на відсутність передумов, Україна очікує від саміту НАТО "дива". Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів брифінг для журналістів, на якому зробив заяву, що інтригує. Глава МЗС анонсував новий саміт НАТО, сказавши, що чекає від нього "дива" для України. І додав, що каже це цілком реалістично. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що обговорять учасники Альянсу та спробував розібратися, на яке диво може розраховувати наша країна.

Що сказав Кулеба

У середу, 8 червня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Україна очікує від саміту НАТО "дива", але одразу додав, що передумов для цього немає.

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"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО – це те, що станеться диво. Якщо воно станеться – я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу", – сказав Кулеба.

Яке саме диво може статися, міністр не розповів, зазначивши лише, що питання стосується позиції НАТО щодо України.

Хто візьме участь у саміті НАТО та що обговорять

Саміт НАТО відбудеться з 28 по 30 червня у Мадриді. Як повідомила в інтерв'ю радіостанції Cadena SERміністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, на заході буде присутній президент США Джо Байден. Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили також свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

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Представники України навряд чи приїдуть на захід, але, можливо, наша країна братиме участь у саміті НАТО онлайн.

"Щодо формату участі України в саміті ми працюємо зараз з Іспанією, державою, що приймає, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось станеться обов'язково", – розповів Кулеба.

Очікується, що учасники зустрічі обговорять можливості реалізації програми "НАТО-2030", метою якої є стримування майбутніх загроз, зокрема "зростаючої агресивності Росії", демонстрації Китаєм "сили в економіці та військовій сфері", а також нестабільність у Північній Африці та на Близький Схід.

У саміті НАТО візьме участь президент США Джо Байден. Фото: securityconference.org

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Як заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті ABC, насамперед члени Альянсу переглянуть свою позицію щодо Росії та Китаю.

"Мадридський саміт матиме надзвичайно важливе значення. Нова стратегічна концепція, яку ми приймемо, відображатиме нову реальність безпеки. Наприклад, теперішня стратегічна концепція відноситься до Росії як до стратегічного партнера і не згадує Китай. Тепер, безумовно, ми обговоримо агресивні дії РФ, а також вплив підйому Китаю на нашу безпеку. Мадридський саміт стане одним з наших найважливіших самітів", – наголосив Столтенберг.

Йєнс Столтенберг: "Мадридський саміт стане одним із наших найважливіших самітів"

У контексті питання агресії Росії на саміті НАТО обговорять питання України. Але, на яке диво натякав Дмитро Кулеба, котрий, як досвідчений дипломат, ніколи нічого не говорить просто так?

Координація постачання зброї

На думку політолога Вадима Карасьова, може йтися про серйозніший підхід до надання Україні військової допомоги.

"НАТО, як організація, не надає Україні зброї, її надають окремі країни-члени Альянсу. При цьому їхні дії не скоординовані. Одні дають танки та артилерію, інші – лише каски, треті готові передати старе озброєння, але чекають, коли четверті їм за це відправлять нове. Відрізняються й позиції країн. Наприклад, Польща та Британія, виступають за передачу Україні важкого, ударного озброєння, а Франція та Італія наполягають на дипломатичній роботі. В результаті Україна отримує абсолютно різну зброю, малими частинами та з затримками, що призводить до втрат нашої армії на фронті", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Експерт зазначає, що якщо на саміті буде вирішено, що НАТО почне повністю координувати постачання зброї та чітко розподілить, що саме в якій кількості та в які терміни країни постачатимуть в Україну – це буде "дивом". Водночас Карасьов вважає, що питання координації постачання зброї буде "маленьким дивом", набагато більшим, на його думку, було б рішення про надання Україні найсучаснішої натовської зброї.

"Запаси радянської зброї закінчуються, як у країнах Східної Європи, так і в Україні. Сьогодні ЗСУ потребують сучасної стрілецької зброї, танків та артилерії натовського стандарту. Якщо Альянс погодиться нам її передати, це буде "дивом", – каже нам політолог.

Вадим Карасьов: "Координація постачання зброї буде "маленьким дивом". Фото: Facebook

План дій щодо членства в НАТО

Однак найважливішим, але водночас найнеймовірнішим "дивом" Карасьов називає План дій щодо членства в НАТО.

Що таке ПДЧ?

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) – це програма з п'яти пунктів, де розглядаються політичні та економічні питання країни, її оборона та військовий потенціал, ресурси, безпека та правові питання. Українська влада неодноразово просила НАТО надати їй ПДЧ, але у 2008 році на саміті Альянсу у Бухаресті Україна отримала відмову.

Незважаючи на це, зближення між Україною та НАТО тривало. У 2018 році НАТО офіційно визнало наміри України набути повноправного членства в Альянсі. У 2020 році Україна набула статусу партнера в рамках Програми розширених можливостей НАТО. 14 червня 2021 року за результатами саміту НАТО країни-члени Альянсу у своїй спільній декларації підтвердили, що План дій щодо членства є "неодмінною частиною" процесу набуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі. Водночас, низка країн-членів НАТО заявила, що Україна не готова для отримання ПДЧ, а вступ до НАТО можливий лише після деокупації її територій, зокрема Криму та Донбасу.

"Сьогодні українська армія показала свій високий рівень професіоналізму і наблизилася до натовських стандартів максимально близько. Якщо в Альянсі вважають це достатнім приводом для хоча б реанімації затихлих обговорень можливості надання нам ПДЧ – це буде дивом", – каже Карасьов.

З ним погоджується політолог Ігор Петренко.

"Є надія, що "диво", про яке говорив Кулеба – це питання ПДЧ. З огляду на те, що Фінляндію та Швецію готові взяти в НАТО взагалі без плану дій, а також загрозу з боку Росії, цілком можливо, що на саміті можуть бути озвучені нові умови та терміни отримання Україною ПДЧ", – каже "Сьогодні" експерт.

Петренко також наголошує, що Росія вже не може зупинити зближення України та НАТО.

"Російські вимоги, щоб Україна не вступала до Альянсу, сьогодні ніхто виконувати не буде. Якщо така ймовірність раніше й обговорювалася, то після Бучі, Маріуполя та щоденних бомбардувань мирних міст це питання знялося з порядку денного", – підсумував Петренко.

Ігор Петренко: "Є надія, що "чудо", про яке говорив Кулеба – це питання ПДЧ"

Шлях України до НАТО

ЗСУ переходять на стандарти НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.