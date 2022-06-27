Санду на власні очі побачила наслідки звірств окупантів у Бучі та Ірпені (фото)

Санду у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Молдови Майя Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь під Києвом.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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"У Київську область приїхала Президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", – йдеться у повідомленні.

Пізніше Санду зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Росія вирішила напасти на Молдову для відкриття другого фронту проти України. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи можливе захоплення армією РФ Кишинева і чи є реальною загроза вторгнення в нашу країну з боку сусідньої держави.

Влада Молдови оцінила свої можливості для ведення ефективної війни, і з'ясувалося, що молдавська армія не може чинити опору армії великих країн. У цьому квітні зізналася президент Молдови Майя Санду під час свого виступу до 30-річчя створення Генштабу Національної армії.