Збита ракета під Києвом та "прильоти" на Донбасі: головне про атаки РФ за ніч

Російські загарбники не припиняють обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська РФ продовжують обстрілювати ракетами українські населені пункти. Вранці 19 червня під Києвом збили ворожу ракету, а на Донбасі під обстрілом окупантів загинули мирні жителі.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне, що відомо про атаки росіян.

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Вибухи під Києвом

У Києві та Київській області вранці 19 червня було чути два вибухи.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за попередньою інформацією, у регіоні спрацювала система ППО, яка збила ворожу ракету у небі.

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У центральних районах України вранці було оголошено повітряну тривогу.

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Обстріли на Донбасі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вночі обстріляли Лисичанськ, Боровське та Устинівку. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару у районі Верхньокам'янки.

У Лисичанську знайшли тіла двох убитих чоловіків. Руйнація у місті стає більшою з кожним днем.

Також війська РФ обстрілюють вже зруйновані мости, що ведуть до Сєвєродонецька. Крім того, знову обстріляно територію заводу "Азот", цього разу влучили в прохідну та очисні споруди.

Тривога в Одесі

Ніч в Одесі та області минула під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілу.

У готовності до ракетних атак знаходяться 2 кораблі і 3 підводні човни Росії.

У регіоні триває контрдиверсійна робота, Сили оборони проводять заходи бойової підготовки.

Ракетний удар по Харківській області

В Ізюмському районі Харківської області напередодні ввечері окупанти обстріляли ракетами газопереробне підприємство.

У результаті виникла масштабна пожежа.

Також постраждали приватні будинки.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 червня: ворог продовжує постійні обстріли території України на всіх напрямках фронту – страждає цивільне населення, за допомогою залізниці на окуповані території продовжується постачання зброї РФ, спроби Росії пробити фронт з Рубіжного, щоб оточити Сєвєродонецьк.