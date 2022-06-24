СБУ знайшла докази роботи на ГРУ РФ скандального депутата Деркача

Андрію Деркачу було поставлено завдання допомагати у підготовці окупації України / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка мала допомагати окупантам у захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат України Андрій Деркач.

Як повідомляє СБУ в Facebook з посиланням на дані слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

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Наразі за ініціативи СБУ стосовно народного депутата генпрокурором розпочато досудове розслідування.

Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ РФ із позивним "Ветеран", був зв'язківцем і фінансовим кур'єром між спецслужбами РФ і Деркачем.

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За словами Колєснікова, Деркач був завербований 2016 року. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду з обвинуваченням і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

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"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия". – Ред.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – деталізує Колєсніков.

Також Колєсніков розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками.

Хто такий Андрій Деркач?

Андрій Деркач народився 19 серпня 1967 року в Дніпропетровську (зараз Дніпро).

Його стрімка кар'єра в держслужбі почалася з посади оперуповноваженого СБУ в Дніпропетровській області, а вже 1994 року Деркач став заступником голови Контрольної служби президента України.

Перш ніж потрапити до Ради 1998 року, він встиг побувати консультантом президента України із зовнішньоекономічних питань та першим помічником прем'єра.

Після цього почалася тривала парламентська діяльність Андрія Деркача – він успішно обирався в усі скликання Верховної Ради, починаючи з третього, і є народним депутатом (позафракційним) і понині.

"Плівки Деркача"

У вересні 2019 року Андрій Деркач зробив скандальну заяву про те, що ексвіцепрезидент США Джо Байден і його син Гантер пов'язані з корупційними схемами в Україні.

А 2020 року (в рік президентських виборів у США) він опублікував аудіозаписи – ті самі "плівки", – на яких чути голоси, схожі на голоси Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як стверджує Деркач, під час президентства Барака Обами американська влада чинила тиск на Порошенка. Це і спровокувало скандал в Україні та США.

У передвиборчому штабі Байдена, який на той момент вже брав участь у президентських перегонах, те, що сталося, віднесли до "зусиль Росії з нанесення шкоди ексвіцепрезиденту", назвавши плівки "сильно відредагованими" і "діркою від бублика".

А от Петро Порошенко прямо назвав це масштабною спецоперацією "п'ятої колони Кремля" з метою втягнути Україну до передвиборчої боротьби в США, аби підірвати двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі.

Втім, чинний президент США Дональд Трамп активно використовував це як аргумент проти Байдена в ЗМІ, на виборчих мітингах і на президентських дебатах.

США вводять санкції

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело проти Андрія Деркача персональні санкції, звинувативши його в спробі вплинути на президентські вибори в США 2020 року.

Нардеп потрапив до списку Управління з контролю за іноземними активами, де вказані фізичні та юридичні особи, які загрожують національній безпеці США. Їхні активи на території Сполучених Штатів заморожуються, а громадянам США заборонено мати з ними справи.

У Держдепі його назвали "російським агентом", проте сам політик назвав це помстою йому, "як представникові команди слідчих", а також пригрозив публікацією "нових шокуючих фактів" про корупцію.