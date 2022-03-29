СБУ перехопила наказ окупантів зрівняти із землею два українські села

Є перші докази злочинних наказів окупаційних військ РФ / Колаж "Сьогодні"

Росія продовжує повсюдно порушувати закони та звичаї війни під час своїх бойових дій в Україні. Служба безпеки України зафіксувала наказ командувача на нещадне знищення двох українських сіл.

Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.

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Злочинний наказ

"Я "Ратник", слухаю"

"У тебе нормально все?"

"Нормально. Але поливають мене, знову поливають"

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"Нас теж поливали"

"Я слухав. "Градами?"

"Я зараз лупану туди, звідки вони могли бити. Там житлові квартали".

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"Давай лупи, лупи скрізь, бл@ять. По населених пунктах прямо".

"Так і роблю. Так і роблю".

"На захід кинь мені кілька штук. Усі найближчі від мене. Курилівка, Рябушки. Ось ці два населені пункти почисти".

"Рябушки... Я зрозумів. Зараз передам координати".

"Е@ані туди більше, щоб зрівняло ці два села".

За даними СБУ, перехоплена розмова відбулася у Тростянці (Сумська область). Абоненти – офіцери окупаційної армії з позивними "Венец" та "Ратник". За оперативною інформацією СБУ, "Венец" – командир 4-ї танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.

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