СБУ спіймала зрадника, який навів окупантів на бронетанковий завод

СБУ затримала агента, який коригував артобстріли окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України затримала агента, який коригував артобстріли по об'єкту "Укроборонпрому" – Миколаївському бронетанковому заводу, а також виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонської області.

Як повідомляється на сторінці СБУ в Facebook, у Миколаївській області спецпризначенці СБУ встановили та затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити Миколаївський бронетанковий завод.

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На Херсонщині "завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про функціонування військових і правоохоронців".

На Сумщині СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді.

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У Луганській області до 8 років тюрми було засуджено двох російських військових, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком.

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СБУ затримала блогерів, що публікували відео ракетних ударів

В Одесі Служба безпеки України затримала трьох відеоблогерів, які розмістили в Мережі матеріали про ракетні удари російських військових по місту. Вони визнали свою провину.

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"СБУ оперативно встановила їх та провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога – встановить слідство", – зазначили у відомстві.

Крім того, СБУ звернулася з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки, військових об'єктів та результати ворожих ударів. Ці дані окупанти використовують під час планування подальших обстрілів.