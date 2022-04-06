СБУ розкрила мережу ворожих коригувальників та колаборантів – Дехтяренко

Артем Дехтяренко розповів про нових затриманих колаборантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України нейтралізувала мережу ворожих коригувальників та колаборантів, які готували "списки" на знищення українців.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
На Дніпропетровщині:
Викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин.
У Сумах:
Агентом спецслужб РФ виявився голова однієї з міських громадських організацій, який намагався передати окупантам списки з даними українських патріотів та бійців місцевої тероборони.
У Донецькій області:
Затримано ще двох ворожих інформаторів. Вони збирали дані щодо місць дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості.
Крім того, СБУ продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів на тимчасово окупованій території нашої держави.
Зокрема, колишнього керівника Станично-Луганської селищної громади, а також так званого "голови Волноваської міської ради ДНР" та одного з місцевих депутатів ОПЗЖ, який очолив "Вольненську сільраду" при окупаційній адміністрації РФ.
У Києві СБУ затримала спецагентів РФ і викрила їхню явочну квартиру
У Києві СБУ ліквідувала групу інформаторів російських спецслужб та два центри розсилки деструктивних СМС. Зокрема, співробітники спецслужби встановили місцеперебування штаб-квартири ворожої агентури та затримали її резидента. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками "ЛДНР". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та тероборони на Київщині.
Крім того, у Києві викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з міських лікарень, який агітував медперсонал допомагати російським окупантам. Куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.
Також у столичному регіоні співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.