СБУ викрила шахраїв, які крали гуманітарну допомогу

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Служба безпеки України продовжує переслідувати шахраїв, які наживаються на війні. Вона викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Правоохоронці вилучили близько 3 тисяч бронежилетів, які передадуть ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ .

За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного із рекламних холдингів України. Разом із спільниками він організував ввезення продукції військового призначення до України під виглядом гуманітарної допомоги.

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Щоб отримати документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, зловмисники обманювали посадових осіб ЗСУ. Зокрема, приймали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження. А потім замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ продавали товари, одержуючи прибуток.

У ході обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму близько 25 млн грн., які були ввезені до України як гуманітарна допомога армії. Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ. Організатору схеми повідомлено про підозру.

Викривають колаборантів та шахраїв

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила IT-компанію з Києва, яка працювала з окупантами в ОРДЛО. Компанія розробила їм програмне забезпечення для "збору комунальних платежів", також вони займалися його техпідтримкою.

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У квітні прикордонники спільно з СБУ та поліцією затримали трьох закарпатців, які планували переправити до Румунії чоловіків призовного віку. У результаті всім фігурантам справи оголосили про підозру. Наразі їм загрожує серйозний термін.

Також нещодавно Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії у передмісті Харкова. Чоловік "здавав" ворогові позиції українських військових у всій області. Зрадником став місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.