СБУ оголосила підозру топ-пропагандисту з Russia Today

СБУ взялася за Антона Кузнєцова-Красовського. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ повідомила про підозру одному з керівників телеканалу "Russia today", затримала коригувальника ракетних обстрілів на Одещині та встановила бойовика, який організував ворожі блокпости у Харківській області.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Так, слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського телеканалу "Russia today" Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації нашої державності та знищення українців
На Одещині контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.
У Херсонській області викрито підприємця, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу".
У Донецькій області викрито мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала агресію Росії.
Окрім цього, співробітники СБУ повідомили про підозру учаснику незаконних збройних формувань на сході, який організовував блокпости у Харківській області.
Раніше ми повідомляли, що СБУ накрила IT-компанію, яка працювала на окупантів. Для військових РФ розроблялося спеціальне програмне забезпечення.
Також нагадаємо, СБУ викрила шахраїв, які крали гуманітарну допомогу.