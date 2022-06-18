СБУ оголосила підозру топ-пропагандисту з Russia Today

СБУ взялася за Антона Кузнєцова-Красовського. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ повідомила про підозру одному з керівників телеканалу "Russia today", затримала коригувальника ракетних обстрілів на Одещині та встановила бойовика, який організував ворожі блокпости у Харківській області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Так, слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського телеканалу "Russia today" Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації нашої державності та знищення українців

На Одещині контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

У Херсонській області викрито підприємця, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу".

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У Донецькій області викрито мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала агресію Росії.

Окрім цього, співробітники СБУ повідомили про підозру учаснику незаконних збройних формувань на сході, який організовував блокпости у Харківській області.

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Раніше ми повідомляли, що СБУ накрила IT-компанію, яка працювала на окупантів. Для військових РФ розроблялося спеціальне програмне забезпечення.

Також нагадаємо, СБУ викрила шахраїв, які крали гуманітарну допомогу.