СБУ затримала агента РФ, який направляв ракети по Яворівському полігону

СБУ затримала агента РФ, через якого завдали ракетного удару по Яворівському полігону. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському воєнному полігону у Львівській області. Інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у Telegram-каналі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Подробиці

Внаслідок ракетних обстрілів по Яворівському полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.

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Обстріл полігону 25 червня

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що близько 4-ї ранку було завдано ракетного удару по військовому об'єкту в Яворівському районі. Ракети було запущено з Чорного моря.

За попередньою інформацією, дві ракети вдалося збити, чотири, на жаль, долетіли.

У результаті постраждали чотири особи, одна середнього ступеня важкості, троє відбулися легкими пораненнями. Пожежу на місці влучення ракет локалізовано.

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Раніше ми розповідали, що російські окупанти вранці 13 березня завдали ракетного удару по Львівській області. Їхньою ціллю був Яворівський полігон.