СБУ затримала депутата-колаборанта та мережу агентів РФ

Артем Дехтяренко розповів, що СБУ затримала кількох колаборантів в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала депутата-колаборанта. Також ліквідовано агентурну мережу окупантів на півдні та сході.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, у Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ РФ.

У Харківській області контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.

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На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займалися постачанням природного газу та електроенергії.

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СБУ розкрила мережу ворожих коригувальників та колаборантів

Служба безпеки України нейтралізувала мережу ворожих коригувальників та колаборантів, які готували "списки" на знищення українців. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

На Дніпропетровщині:

Викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин.

У Сумах:

Агентом спецслужб РФ виявився голова однієї з міських громадських організацій, який намагався передати окупантам списки з даними українських патріотів та бійців місцевої тероборони.

У Донецькій області:

Затримано ще двох ворожих інформаторів. Вони збирали дані щодо місць дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості.

Крім того, СБУ продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів на тимчасово окупованій території нашої держави.

Зокрема, колишнього керівника Станично-Луганської селищної громади, а також так званого голови Волноваської міської ради ДНР та одного з місцевих депутатів ОПЗЖ, який очолив Вольненську сільраду при окупаційній адміністрації РФ.

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