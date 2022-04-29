СБУ затримала окупантів, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС

В Україні затримали окупантів, котрі намагалися захопити АЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні викрили російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС. Також СБУ затримала колишню помічницю терориста Захарченка.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські війська призначили так званими "головами" Херсонської обласної і міської адміністрацій у тимчасово окупованому Херсоні.

У Дніпропетровській області:

СБУ затримала помічницю ватажків так званої "ДНР", яка відповідала за їхню медійну розкрутку і готувала постановочні сюжети для росЗМІ.

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У Миколаївській області:

Співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

У Луганській області:

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На державній зраді та сприянні агресору викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарі.

У Київській області:

Встановлено особи ще низки окупантів з 15-тої бригади центрального військового округу РФ, які чинили звірства у Богданівці.

У Харкові місцевий мешканець зібрав склад запчастин для танків окупантів

У Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися російським окупантам. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів та інші комплектуючі до бронетехніки сумарною вартістю близько 1,5 млн доларів. Цього майна достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств ВПК, організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, агрегати планувалося передати військам рф у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64.

На українські танки такої компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни більшої потужності.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

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