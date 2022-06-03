СБУ затримала шанувальника Шарія, який був агентом ФСБ (відео)

СБУ затримала зрадника України. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який збирав дані щодо об'єктів України. Вони могли стати метою обстрілу Росії. Зрадника затримали "на гарячому" – під час зйомки одного з військових об’єктів.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Деталі
Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія.
Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.
Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю:
- пістолети з глушником та прицілами;
- набої з магазинами;
- гранати із запалами;
- протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.
Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія – що відомо
Служба безпеки України запобігла серії кібератак на органи влади, а також передала до суду справу поплічниці Шарія. Крім того, СБУ затримала російського інтернет-агента. Також викрито проросійського блогера. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
У Полтавській області:
Співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб РФ.
У Вінниці:
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці Шарія, яка підтримувала агресію РФ та виправдовувала злочини окупантів.
У Києві:
Затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.
У Донецькій області:
Співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.
У Рівненській області:
За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.
У Черкаській області:
Кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.