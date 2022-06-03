СБУ затримала шанувальника Шарія, який був агентом ФСБ (відео)

СБУ затримала зрадника України. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який збирав дані щодо об'єктів України. Вони могли стати метою обстрілу Росії. Зрадника затримали "на гарячому" – під час зйомки одного з військових об’єктів.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Деталі

Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія.

Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.

Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю:

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пістолети з глушником та прицілами;

набої з магазинами;

гранати із запалами;

протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія – що відомо

Служба безпеки України запобігла серії кібератак на органи влади, а також передала до суду справу поплічниці Шарія. Крім того, СБУ затримала російського інтернет-агента. Також викрито проросійського блогера. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У Полтавській області:

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Співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб РФ.

У Вінниці:

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці Шарія, яка підтримувала агресію РФ та виправдовувала злочини окупантів.

У Києві:

Затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.

У Донецькій області:

Співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.

У Рівненській області:

За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

У Черкаській області:

Кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.

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