СБУ затримала керівників партії "Наш край" – подробиці (фото)

Партію "Наш край" викрили у махінаціях. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила керівників партії "Наш край", які вимагали 2,5 млн доларів за внесення до передвиборчого списку. Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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СБУ викрила керівників однієї з партій на вимаганні коштів за внесення особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі.

Голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку. Як пише "Бабель", йдеться про партію "Наш край".

Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн.

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Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ "Київводоканал" – для успішного старту політичної кар’єри.

Кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила $50 тис.

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому, під час передачі першої частини.

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Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою)

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