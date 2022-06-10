Рахунок на сотні. Зеленський розповів, скільки міжнародних угод порушила РФ

Президент України заявив, що Росія порушила фундаментальні документи. / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за час війни Росії проти України з 2014 року Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є держави.
Про це він повідомив у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту.
Дії Росії
"Слово – це завжди основа закону. Це завжди основа договору. Конвенцій, статутів, декларацій і, звичайно, меморандумів. Тільки за час війни Росії проти України – а вона триває, я нагадаю вам, не з 24 лютого, а з 2014 року – Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави", – сказав він.
Також Зеленський зазначив, що порушила країна-агресор:
- Статут ООН;
- Конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму;
- Конвенція ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
- корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни;
- Міжнародна конвенція для захисту усіх осіб від насильницького зникнення;
- Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту;
- Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
- Конвенція ООН з морського права.
Крім цього, за його словами, російська держава порушила й фундаментальні документи для Європи:
- Заключний акт НБСЄ 1975 року;
- Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;
- Статут Ради Європи.
"І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі", – зазначив президент.
Раніше "Сьогодні" писали, що Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти міжнародного злочинця Володимира Путіна. Зокрема, президенту Росії заборонено вчиняти на території України торгові угоди, угоди з цінними паперами, необхідно розірвати з ним діючі контракти, а також заборонено передавати йому будь-які технології.
Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився риторикою президента України та українських дипломатів. Він заявив, що вважає їхні висловлювання неприйнятними.