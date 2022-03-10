Здаватися не збираємося: Кулеба розповів про підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

Дмитро Кулеба провів переговори із Сергієм Лавровим у Туреччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова з участю голови Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Анталії (Туреччина) не дала бажаних результатів. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції після завершення переговорів у четвер, 10 березня.

За словами Кулеби, на переговорах обговорювалася тема організації гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів України з місць ведення бойових дій, а також порушувалося питання про припинення вогню.

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"Щодо гуманітарних коридорів продовжуватимуться консультації. Ми також порушили питання про запровадження "режиму тиші" та припинення вогню хоча б на 24 години. Я почув сьогодні, що припинення вогню пов'язане з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, самовіддано захищатимемо нашу землю", – наголосив Кулеба.

Міністр також розповів, що Сергій Лавров порушив тему ядерної безпеки та запропонував організувати тристоронню зустріч із експертами МАГАТЕ.

"Ми підкреслили, що до введення в Україну російських військ у ядерній сфері у нас було все гаразд. А всі розмови про те, що Україна виробляє бактеріологічну зброю або має в своєму розпорядженні ядерну зброю – брехня", – сказав Кулеба.

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Переговорний фронт