Серія №19 ВСУ завдали удару по ворогу в Чорнобаївці

Українські військові завдали удару по окупантах у Чорнобаївці. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові в 19-й раз ударили по російських окупантах у Чорнобаївці. Детонація була більше 3-х годин.
Про це у Facebook написав позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Серія 19"
"Чорнобаївка – удар по накопиченню техніки та складах РАВ та БП. Детонація понад 3 години. Відбулося. Серія 19", – написав він.
Олексій Арестович також зазначив, що всі подробиці удару у відео:
Нагадаємо, сухопутні війська Збройних сил України влаштували для російських окупантів нову "Чорнобаївку". Ворог знову зазнав втрат.