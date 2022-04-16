Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70% – голова ВЦА

Окупанти продовжують знищувати Сєвєродонецьк. Фото: колаж "Сьогодні"

Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70%. У місті досі залишається близько 20 тисяч осіб.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк під час інформаційного марафону на українських телеканалах.

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Що відбувається у Сєвєродонецьку?

За словами Стрюка, російські окупанти своїми обстрілами пошкодили у місті основні магістралі водогону та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання призупинили.

Стрюк зазначив, що війська РФ обстрілюють практично всі райони, зрівнюють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та об'єкти критичної інфраструктури.

"Зараз місто майже на 70% зруйновано. Нові райони потребуватимуть повного відновлення, оскільки вони не придатні для життя", – наголосив голова ВЦА.

Він додав, що зараз рятувальники доставляють гуманітарну допомогу та вивозять людей для евакуації. За попередніми підрахунками, у Сєвєродонецьку залишилося близько 20 тисяч осіб.

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Крім того, Стрюк розповів, що у місті не вистачає автомобілів та іншої техніки. Наприклад, необхідна цистерна для розвезення води.

У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили водогін і склади з продуктами – місто залишилося без води

У Сєвєродонецьку російські окупанти своїми обстрілами пошкодили водогін. Також вони зруйнували два продуктові склади. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сєвєродонецьку пошкоджено водогін, зруйновано два продуктові склади. Це наслідки обстрілу міста 15 квітня", – написав Гайдай.

Російські окупанти цинічно б'ють по інфраструктурі. Так, вони пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 у Сєвєродонецьку буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляно два продуктові склади – обсяг збитків встановлюється.

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"Загалом протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків", – наголосив голова Луганської ОВА.

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