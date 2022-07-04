Шкарлет назвав головні умови для організації офлайн-навчання з 1 вересня

Шкарлет пояснив, яким буде освітній процес в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Навчання у школах України з 1 вересня організують офлайн. Проте деякі навчальні заклади все ж таки не відкриються або будуть працювати позмінно.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону пояснив, як організують навчальний процес.

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Працюватимуть лише школи з укриттями

Це необхідно для безпеки учнів. У той же час, якщо у навчальному закладі не вистачає місця у сховищі для всіх школярів, буде організовано позмінну роботу.

Очний освітній процес у школах запроваджуватимуть виключно за погодженням із органами влади.

"У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо поділу навчання на кілька змін", – пояснив Шкарлет.

Також, за його словами, буде організовано паспорт безпеки кожного закладу. У всіх школах мають бути покажчики руху у сховище, план евакуації, розрахунковий час заходу у бомбосховищі.

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"Усіх батьків буде проінформовано про умови безпеки навчання дітей", – пообіцяв міністр.

Знову навчання онлайн?

МОН розглядає і такий варіант. Шкарлет припускає, що деякі дисципліни викладатимуться в офлайн-форматі, а низка інших – онлайн.

Крім того, батьки самі можуть вибрати для своєї дитини формат навчання.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть обрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат", – зазначив голова МОН.

Раніше ми писали, що у Києві з 1 вересня відновиться навчальний процес у школах, діти навчатимуться у звичайному режимі.

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Раніше ми писали, що у Миколаєві з 1 вересня не проводитимуть навчання російською мовою. Також скасують російську мову як навчальний предмет.