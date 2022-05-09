Шмигаль розповів, чи планують дозволити чоловікам виїзд за кордон

Шмигаль про виїзд чоловіків за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи будуть випускати чоловіків за кордон під час війни. Він вважає, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні, але рішення приймають військові.

Про це заявив Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", – сказав Шмигаль.

Україну покинули вже близько 5 мільйонів людей.

"Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%", – додав Шмигаль.

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Які категорії чоловіків можуть виїхати з країни:

мають інвалідність І або ІІ групи;

непридатні для військової служби;

самостійно виховують дітей віком до 18 років;

з відстроченням від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;

мають утримання трьох і більше дітей віком до 18 років;

мають на утримання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;

усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;

мають близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час АТО;

мають під опікою дитини з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;

забезпечують постійний догляд за людьми, які цього потребують;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

дружина з інвалідністю І чи ІІ групи;

якщо інвалідність має один з батьків або батьків дружини;

мають дві дитини до 18 років та вагітну дружину (термін не менше 35 тижнів);

працівники установ, які здійснюють постійний догляд.

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