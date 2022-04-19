Шольц: Німеччина передасть Україні оборонну зброю

Шольц каже, що готовий надати оборонну зброю / Колаж "Сьогодні"
Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді зброї. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може постачити зі своїх власних запасів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Що відомо
Канцлер Німеччини повідомив, що серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.
"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Мета полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.
На запитання, чи поставить Німеччина в Україну сучасні танки "Леопард", він сказав, що Берлін та його західні союзники дійшли висновку, що найдоцільніше постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися. За його словами, союзники координують постачання.
Позиція Німеччини
- На тлі тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу високих цін на енергоносії всередині країни лідеру німецького уряду все ж таки довелося різко виступити на адресу президента Росії. Після кадрів з Бучі канцлер засудив дії армії Росії та закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні.
- Новому рішенню Шольца не завадила ситуація з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, якого нібито не прийняли у Києві через його дружні стосунки з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним.
- 11 квітня під час свого традиційного нічного звернення до нації президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз позиція Берліна щодо санкцій трохи повертається у бік України.