Шольц після побаченого в Ірпені назвав головну мету Росії

Олаф Шольц на власні очі побачив наслідки звірств російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідування Ірпеня в Київській області сказав, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Про це пише Bild.

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"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні пам'ятати про це все, приймаючи рішення", – сказав Шольц.

Він додав, що страшно від того, які руйнування завдає ця війна, але ще гірше, коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство.

Крім того, Шольц на початку візиту запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі із нападом Росії.

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Візит до Києва