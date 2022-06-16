Шольц після побаченого в Ірпені назвав головну мету Росії

Олаф Шольц на власні очі побачив наслідки звірств російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідування Ірпеня в Київській області сказав, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.
Про це пише Bild.
"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні пам'ятати про це все, приймаючи рішення", – сказав Шольц.
Він додав, що страшно від того, які руйнування завдає ця війна, але ще гірше, коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство.
Крім того, Шольц на початку візиту запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі із нападом Росії.
Візит до Києва
- Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер, 16 червня. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.
- Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
- На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".
- Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.
- Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.