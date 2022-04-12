Штайнмаєр заявив, що його відмовилися прийняти у Києві

Штайнмаєр хотів у Київ, але щось пішло не так... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив німецькому виданню Bild, що він збирався приїхати до Києва, як це зробили днями інші європейські лідери. Однак його візит у результаті не був погодженим.
Про це президент ФРН, наділений виключно представницькими функціями, заявив у коментарі Bild.
Що відомо
Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив журналістам, перебуваючи зараз із візитом у Польщі, що він хотів поїхати до Києва "як сильний знак".
"Я був готовий до цього. Але, очевидно, маю визнати, що в Києві цього не хотіли", – резюмував політик.
Раніше видання Bild повідомляло, що федеральний президент планував візит до країни, що воює, разом із керівниками урядів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Але Київ відмовив йому у прийомі. Видання повідомляє, що зараз президент України Володимир Зеленський не хоче зустрічатися із Штайнмаєром у Києві. За даними журналістів, причина відмови – "тісні зв'язки Штайнмаєра з РФ останніми роками".
Позиція Німеччини
- Не виключено, що така принципова позиція Києва пов'язана зі слабкою політикою санкції Берліна щодо Москви.
- Країни Євросоюзу ніяк не наважаться відмовитись від російської нафти та газу й ввести ембарго. Зокрема, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримує заборону імпорту енергоносіїв з Росії, про що і сказав виданню Bild.
- 6 квітня канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі відбивався від звинувачень у тому, що розрив з Росією веде до зростання цін на енергоносії, що не подобається німецькому електорату. Проте Шольц усе-таки зажадав від міжнародного злочинця Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.
- Європейські політики менш дипломатичні. Колишній прем'єр-міністр Бельгії, депутат Європарламенту Гі Верхофстадт взагалі обізвав уряд Німеччини, який вважає поганим лідером ЄС, через мляві санкції проти агресора Російської Федерації.
- Щоправда, під час свого традиційного нічного звернення до нації 11 квітня Зеленський зазначив, що зараз позиція Берліна щодо санкцій трохи змінюється у бік України.