Штайнмаєр заявив, що його відмовилися прийняти у Києві

Штайнмаєр хотів у Київ, але щось пішло не так... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив німецькому виданню Bild, що він збирався приїхати до Києва, як це зробили днями інші європейські лідери. Однак його візит у результаті не був погодженим.

Про це президент ФРН, наділений виключно представницькими функціями, заявив у коментарі Bild.

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Що відомо

Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив журналістам, перебуваючи зараз із візитом у Польщі, що він хотів поїхати до Києва "як сильний знак".

"Я був готовий до цього. Але, очевидно, маю визнати, що в Києві цього не хотіли", – резюмував політик.

Раніше видання Bild повідомляло, що федеральний президент планував візит до країни, що воює, разом із керівниками урядів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Але Київ відмовив йому у прийомі. Видання повідомляє, що зараз президент України Володимир Зеленський не хоче зустрічатися із Штайнмаєром у Києві. За даними журналістів, причина відмови – "тісні зв'язки Штайнмаєра з РФ останніми роками".

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Позиція Німеччини