Шуфрич назвав три причини від'їзду з України

Нестор Шуфрич підтвердив свій від'їзд за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат, член депутатської групи "Платформа за життя та мир" (колишня фракція ОПЗЖ) Нестор Шуфрич особисто підтвердив, що перебуває за межами України. Він назвав причини від'їзду за кордон, а також термін свого повернення.

Шуфрич у коментарі "Радіо Свобода" розповів, що 13 травня вперше за три місяці війни перетнув державний кордон, і запевнив, що мав на те "всі законні підстави".

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"По-перше, я – батько трьох неповнолітніх дітей (3-х, 5-ти і 9-ти років). По-друге, я оформив виїзд у встановленому для воєнного часу порядку. За цей час, що перебуваю за кордоном, матиму консультацію лікаря для однієї зі своїх дітей, а також планую відвідати дві країни ЄС. Повернуся до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоб зараз втекти", – сказав він.

Окрім того, депутат наголосив, що за увесь час повномасштабної війни в Україні, відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради, крім одного, коли він брав офіційний лікарняний через погане самопочуття.

Нагадаємо, керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук 16 травня повідомив, що народний депутат Нестор Шуфрич залишив Україну. Начальник ОВА також зазначив, що кілька місцевих депутатів від ОПЗЖ ховаються від мобілізації.

Telegram-канал "Бабель" повідомив, посилаючись на джерело в колишній фракції ОПЗЖ, що Шуфрич поїхав на тиждень до "трьох малолітніх дітей" в Угорщину і повернеться до наступного пленарного засідання парламенту.

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Депутатам з ОПЗЖ порадили піти з Ради

Нардепи з фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої була зупинена, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир". Головою групи став Юрій Бойко, який раніше очолював фракцію ОПЗЖ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що депутатам від ОПЗЖ потрібно не перейменовувати свою партію, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту.