Сили ООС знищили 4 танки та відбили 9 атак окупантів

Українські військові завдали втрат російським окупантам. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують захищати нашу країну на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, за 5 квітня було відбито 9 атак російських окупантів.

Про це повідомила в Facebook пресслужба ООС.

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Яка ситуація

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника", – вказали в ООС.

Водночас українські військові захопили один російський танк, а підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотних літальних апаратів ворога.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти українців у Київській області.

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