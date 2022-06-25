Синоптики розповіли, де в Україні пройдуть дощі

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У суботу, 25 червня, в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, очікується спекотна погода та мінлива хмарність. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Дощі та грози очікуються у деяких південних та східних областях України, на решті території без опадів. Температура повітря становитиме в середньому 24-26 градусів. Найспекотніше буде на заході України. Зокрема, у Закарпатській області прогнозується до 31 градуса спеки.

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На заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях, у суботу нічна температура становитиме 12-15 градусів. Вдень буде у середньому 26-28 градусів. На Закарпатті очікується 31 градус, в інших західних областях трохи прохолодніше – до 28. Без опадів.

На півдні прогнозуються дощі з грозами. У Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Криму вночі буде 15-17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 26-28 градусів, на Херсонщині 23-25 градусів.

У центральних областях також очікуються дощі з грозами. Нічна температура 13-15 градусів, удень 23-25 градусів тепла.

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На півночі України буде сонячно. У Сумській та Чернігівській областях вночі повітря прогріється до 13-15 градусів, вдень до 25-27.

На сході України вдень та вночі синоптики прогнозують дощі з грозами. У Харківській, Донецькій та Луганській областях нічна температура 13-14 градусів, удень 25-27.

У Києві очікується вночі 14-16 градусів, удень 24-26. У середині дня небо буде хмарним. Опадів не прогнозують.

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Прогноз від Діденко

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у суботу в Україні температура повітря протягом дня становитиме +25+30 градусів, місцями на півночі та в центрі України +22+25 градусів.

Вітер буде східним, північно-східним, помірним, при грозах поривчастий.

Найімовірніші дощі з грозами у східних, центральних областях, трохи торкнуться півночі, у західних областях сухо. На півдні також очікуються дощі.

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