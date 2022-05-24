Ситуація критична: окупанти на Луганщині наступають на всіх напрямках

Окупанти намагаються знищити Луганську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у Луганській області наступають на всіх напрямках. Ситуація близька до критичної.

Про це ведучим каналу "Україна 24" в ефірі проєкту FREEДОМ сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

"Ситуація дуже важка, і вона, на жаль, погіршується, і причому погіршується буквально з кожним днем і навіть з кожною гадиною. Обстріли збільшуються все більше і більше. Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю, тому що місто бомблять авіацією, скидають авіабомби. Розстрілюють із систем ракетного залпового вогню, артилерії, мінометів, з танків. Вони просто стирають Сєвєродонецьк з лиця землі. Намагаються постійно атакувати в різних напрямках, намагаються прорвати лінію оборони Сєвєродонецька. Гірська громада, де Золоте, Катеринівка, — намагаються прорватися там. З боку Попасної, Комишувахи, з Білогорівки — теж", — сказав Гайдай.

Він зазначив, що окупанти повномасштабно наступають на всіх напрямках у Луганській області.

На Донеччині ситуація теж дуже складна.

"Траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється. Їхати нею вже вкрай небезпечно, на неї вже виходять ДРГ, групи ворожі. Ситуація на грані критичної", — зазначив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що Гайдай раніше закликав усіх жителів евакуюватися з області через масові обстріли з боку окупантів.

Реклама

Війська РФ захопили місто на Донбасі

Російські окупанти захопили СвітлодарськДонецької області.

За словами голови ВЦА Сергія Гошко, вулицями вже ходять озброєні окупанти, перевіряючи документи у місцевих мешканців. Жителі пишуть, що загарбники увійшли до міста вранці 24 травня з 8-ї до 9-ї ранку.

Реклама

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", — зазначив Гошко.

Читайте також