Звірства окупантів у Макарові та Бородянці можуть бути ще гіршими, ніж у Бучі – Арестович

Арестович розповів про звірства окупантів не лише у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що злочини російських окупантів у Бучі, Ірпені та Гостомелі – "це далеко не все".

Про це він сказав у інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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"Вже є свідчення з Макарова та Бородянки, що там гірше, ніж у Бучі, Гостомелі. А є ще десятки населених пунктів, які були ізольовані і де справи набагато гірші, ніж у Бородянці та Макарові. Про це кажуть свідки, які встигли там побувати: військові та розвідники. Їм зараз не до фіксації злочинів, вони воюють з ворогом. Але кажуть, що після побаченого "Буча відпочиває"", – зазначив Арестович.

Він також наголосив, що президент РФ військовий злочинець.

"Путін — військовий злочинець, у Росії режим військових злочинців. І якщо раніше лунали чутки, що з Путіним можна налагодити відносини, то зараз ні про яку нормалізацію не може бути й мови", – сказав радник голови ОП.

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Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.