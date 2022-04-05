Звірства окупантів у Макарові та Бородянці можуть бути ще гіршими, ніж у Бучі – Арестович

Арестович розповів про звірства окупантів не лише у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що злочини російських окупантів у Бучі, Ірпені та Гостомелі – "це далеко не все".
Про це він сказав у інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
"Вже є свідчення з Макарова та Бородянки, що там гірше, ніж у Бучі, Гостомелі. А є ще десятки населених пунктів, які були ізольовані і де справи набагато гірші, ніж у Бородянці та Макарові. Про це кажуть свідки, які встигли там побувати: військові та розвідники. Їм зараз не до фіксації злочинів, вони воюють з ворогом. Але кажуть, що після побаченого "Буча відпочиває"", – зазначив Арестович.
Він також наголосив, що президент РФ військовий злочинець.
"Путін — військовий злочинець, у Росії режим військових злочинців. І якщо раніше лунали чутки, що з Путіним можна налагодити відносини, то зараз ні про яку нормалізацію не може бути й мови", – сказав радник голови ОП.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.