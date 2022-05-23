Знижка тобі вийде! Медведчук розповів, навіщо він дав свідчення проти Порошенка

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Заарештований народний депутат Віктор Медведчук пояснив, чому дав свідчення щодо закупівлі Україною у 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.
"У цьому була моя роль – те, що стосувалося керівництва РФ, де була потрібна допомога в окремих домовленостях, які могли б забезпечити реалізацію цих поставок вугілля з ініціативи Порошенка та тих людей з державного апарату, які цим займалися. Розповівши це, я аж ніяк не розраховував, що до мене мала змінитися у когось думка. Я хотів би, щоб ці факти, хоч і нечисленні, про те, чим займався пан Порошенко на посаді президента України, стали відомі", – зазначив Медведчук.
Свідчення Віктора Медведчука показали в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".
Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.