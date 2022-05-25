Скільки дітей загинуло через війну в Україні: в Офісі генпрокурора назвали цифри

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Ювенальні прокурори підрахували, що в Україні внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 25 травня як мінімум 671 дитина постраждала. З них загинуло 238 дітей. Ще понад 433 поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 149, Київській – 116, Харківській – 104, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

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Прокурори наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військ РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу окупантами Маріуполя Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

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Крім того, через бомбардування та обстріл збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 навчальних закладів, 173 з них повністю зруйновано.

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