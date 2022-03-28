Словенія повернула до Києва свого дипломата

Попри обстріл у Києві працюватиме дипломат зі Словенії. Фото: колаж "Сьогодні"
Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
Про це повідомили у МЗС Словенії в Україні.
"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен і вибухи, життя тих, хто залишився в столиці, проходить нормально", – сказав він після прибуття.
Війна в Україні
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