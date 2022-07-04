Зміна комендантської години на Донеччині, нововведення у львівському транспорті та інші події 4 липня

Важливі події 4 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 4 липня, у Донецькій області змінюється комендантська година. Крім цього, сьогодні львівські трамваї та тролейбуси нагадуватимуть про щоденну хвилину мовчання гаслом "Герої не вмирають!".

У Донецькій області скорочується комендантська година

Тривалість комендантської години у Донецькій області буде скорочена з 4 липня. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", — йдеться в повідомленні Кириленка в Telegram.

Зазначимо, що раніше комендантська година у Донецькій області діяла з 21:00 до 05:00.

Львівські трамваї та тролейбуси нагадуватимуть про щоденну хвилину мовчання

Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс" долучиться до щоденного вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. З понеділка, 4 липня, орієнтовно о 09:00, у трамваях та тролейбусах марки "Електрон" на зовнішніх таблах-маршрутизаторах замість номера маршруту та напрямку руху буде висвітлюватися гасло "Герої не вмирають!".

"У такий спосіб, перебуваючи щоденно на лінії, ми хочемо, найперше, підтримати тих, хто втратив найрідніших через жорстокі дії агресора, розділити з ними горе та заявити про те, що ми – не забудемо і не пробачимо. А також нагадати іншим, що потрібно пам’ятати тих, хто ціною свого життя тримає для нас небо, а також тих, чиє життя несподівано обірвалося через дії "скаженого" сусіда". Для нас це не просто флешмоб. На жаль, і у нас є втрати. З 40 наших воїнів — один загинув під Попасною, один у полоні, одного поранено. Наші працівники також втрачають своїх найрідніших людей, ми співчуваємо їх утраті та підтримуємо усіма способами", — повідомили в ЛКП "Львівелектротранс".

Грузія забороняє експорт пшениці та ячменю

З 4 липня Грузія забороняє експорт пшениці і ячменю на тлі війни в Україні і продовольчої кризи, що насувається.

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Уряд Грузії заборонив експорт пшениці і ячменю до 1 червня 2023 року на тлі вторгнення Росії в Україну. Відповідну ухвалу підписав прем'єр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі.

Як зазначено в документі, таке рішення обумовлено проблемами продовольчої безпеки, що виникли у сучасному світі.

"З огляду на глобально створені проблеми продовольчої безпеки, що виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонено до 1 липня 2023 року з 4 липня 2022 року", — йдеться у постанові.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

Українці й далі можуть евакуюватися з гарячих точок. Однак поки що варіантів виїхати залізничним транспортом з небезпечних населених пунктів небагато. "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 4 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних потягів на понеділок, 4 липня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися. За розкладом можна слідкувати на сайті перевізника.