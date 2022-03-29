Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні

Консультації ініціювали Франція та Мексика/Фото: колаж: "Сьогодні"

Рада безпеки ООН у вівторок, 29 березня, проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні.

Про це йдеться у графіку організації.

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Повідомляється, що консультації ініціювали Франція та Мексика. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Через війну Росії проти України загинуло понад 1100 мирних жителів

Жертвами російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення стали 1119 мирних громадян. Ще 1790 людей було поранено.

Із загальної кількості вбитих цивільних – 224 чоловіки, 168 жінок, 15 дівчаток, 32 хлопчики. Стать ще 628 дорослих та 52 дітей наразі не встановлено.