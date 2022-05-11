Рада безпеки ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні

Рада безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні / Колаж "Сьогодні"

Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні завтра, 12 травня. Голосування за підсумками засідання не заплановане.

Про це повідомляє CNN.

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Засідання відбудеться на прохання Франції та Мексики. Очікується, що Гуманітарне управління ООН та офіційні особи ЮНІСЕФ проінформують Раду безпеки про ситуацію в Україні.

Рада ООН з прав людини збере сесію через війну РФ проти України

Рада з прав людини ООН проведе 34-е спеціальне засідання через погіршення ситуації з правами людини в Україні через російську агресію. Відбудеться засідання у четвер, 12 травня, і скликається завдяки офіційному проханню, яке сьогодні подала Україна.

Для скликання позачергової сесії потрібна підтримка однієї третини із 47 членів Ради – 16 і більше. Наразі прохання вже підтримали 16 держав-членів Ради:

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Фінляндія,

Франція,

Гамбія,

Німеччина,

Японія,

Литва,

Люксембург,

Маршаллові острови,

Мексика,

Чорногорія,

Нідерланди,

Польща,

Республіка Корея,

Україна,

Велика Британія,

США.

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