Спалені автівки та обстріляні будинки: який мають вигляд звільнені населені пункти Київщини

Від одних будинків у населених пунктах залишилися лише стіни. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці, звільнених від російських окупантів, тисячі знищених будинків.

Фото оприлюднив у Telegram Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Яка ситуація

Як зазначається, на вулицях населених пунктів стоять обстріляні та спалені автівки, від одних будинків залишилися лише стіни, в інших – пошкоджений лиш дах. Водночас волонтери допомагають місцевим жителям.

"Всі вбивці, ґвалтівники та воєнні злочинці у формі збройних сил російської федерації будуть покарані та понесуть відповідальність!" – вказали в Центрі.

Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Нагадаємо, в Бородянці немає жодного багатоповерхового будинку. Усі житлові будівлі цілеспрямовано розстрілювали з танків та БТР, людей ловили на вулицях, і більше їх ніхто не бачив.

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