Спікер Ради оголосив, що чекає на нардепів, які поїхали за кордон

Стефанчук зайнявся втікачами / Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді хочуть з'ясувати, з якої причини низка депутатів українського парламенту знаходиться за кордоном . Для цього буде створено відповідну Тимчасову слідчу комісію (ТСК).

Про намір створити таку комісію заявив речник ВР Руслан Стефанчук, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього – і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", – заявив Руслан Стефанчук.

Заробітна плата таким парламентаріям не нараховується, оскільки вони не працюють у сесійній залі, не засідають у комітетах – не виконують своїх функцій як народні депутати. Це стосується їх помічників нардепів, якщо вони знаходяться за кордоном.

"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", – додав Стефанчук.

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Обстановка