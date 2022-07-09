Спікер Стефанчук описав найближче майбутнє Кабміну

Руслан Стефанчук зробив нову заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що пПередумов для складання повноважень будь-ким з українських міністрів, на сьогодні немає. За його словами, у цей складний час він не хотів би, щоб Кабмін розхитували якимись кадровими рішеннями.

Про це Стефанчук розповів агентству "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, станом на 9 липня, у парламенті немає жодних заяв, "жодних інших передумов для складання повноважень будь-яким міністром Кабінету Міністрів".

"І я б дуже не хотів, щоб у цей складний для держави час ми розхитували його якимись кадровими рішеннями. Буде заява — будемо розбиратися: будуть перевірені відповідні процедури у Верховній Раді України та буде ухвалюватися необхідне рішення", – прокоментував Стефанчук інформацію про можливе призначення нового Міністра соціальної політики України.

Він також нагадав, що будь-яка кадрова ротація в Уряду залежить від того, наскільки той чи інший міністр якісно виконує покладені на нього функціональні обов'язки.

Лише після цього можуть ухвалюватися політичні рішення, залежно від надходження заяви члена Кабміну про складання ним повноважень за власним бажанням, або ж, відповідно до заяви прем'єр-міністра.

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Раніше ми розповідали, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав першочергові кроки української влади для перемоги над корупцією.

Крім того, у Верховній Раді України працюють над питанням якісної підготовки і депутатів, і апарату. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.