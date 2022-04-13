США швидко постачають Україну зброєю – Пентагон

Пентагон працює над виділенням Україні грошей на зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

За оцінкою Міноборони США, українська армія, як і раніше, має у своєму розпорядженні більшу частину систем ППО.

Про це заявляє Міністерство оборони.

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"Українці ясно дали зрозуміти, що хочуть збільшити свої запаси засобів протиповітряної оборони. Що вони хочуть більше літаків... Ми говоримо з союзниками та партнерами про те, щоб зробити все можливе, щоб допомогти їм отримати більше систем ППО великої дальності", – сказано у повідомленні.

За словами Міноборони, що стосується безпілотних авіаційних комплексів Switchblade американського виробництва, то значна кількість їх наразі перебуває на території України.

Switchblade оснащені вибухівкою та у них на борту є відеокамери та датчики. При цьому для роботи з цією зброєю потрібно лише близько одного або двох днів навчання.

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За словами чиновника, більшу частину американської зброї на 800 мільйонів доларів уже доставили українці. Пентагон також працює над виділенням ще 100 мільйонів доларів на ракети Javelin.

США нададуть Україні "зброю, яка їй потрібна"

США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії, заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Адміністрація Байдена направить до України додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав військовими злочинами.

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"Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч російським (військ) і не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють... (військові) злочини", – сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC.

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