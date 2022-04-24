Стало відоме точне місце затоплення крейсера "Москва" (фото)

Космічний радар дає змогу розглянути силует крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

За допомогою супутникового радара було виявлено точне місце затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії "Москва".

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"За ексклюзивною інформацією нашого джерела, на знімку, зробленому радарним супутником однієї з країн НАТО, ви бачите реальне місце, де спочиває об'єкт культурної спадщини України, свідчення перемог наших інженерів та військових – крейсер "Москва", – написав Геращенко.

За його словами, точне місце було виявлено за допомогою супутникового радара на основі аналізу забруднення моря поверхнево-активними речовинами – паливом та оліями, якими вкрита поверхня моря над місцем затоплення.

Як зазначається, космічний радар дозволяє навіть розглянути силует крейсера "Москва", що перебуває на глибині 40-45 метрів під водою.

"Після нашої перемоги ця точка стане місцем паломництва дайверів з усього світу", – сказав радник міністра внутрішніх справ.

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Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Відповідь з Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили "Сьогодні", що відомі координати місця, де затонув крейсер "Москва".

"Він розташований за 80 км від українського берега. Відомості отримані не лише завдяки даним з супутника – є й інші канали інформації. Як відомо, корабель став об'єктом культурної спадщини України", – повідомили там.

Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.

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Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто з членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб і вони перебувають у шпиталі.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

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