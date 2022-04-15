Стефанчук: є сім причин, за якими Медведчук може бути позбавлений мандата

Голова Верховної Ради заявив, що підстави позбавлення мандату народного депутата чітко визначені в Конституції. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні має забезпечуватися безпека парламенту, адже на нього покладено важливі рішення – особливо в період воєнного стану.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв’ю Наташі Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна 24".

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За його словами, під вогнем російської авіації та бомб українська нація "переплавилась в єдину і потужну".

Про роботу парламенту у воєнний час

Починаючи з 24 лютого, Верховна Рада прийняла 132 законодавчих акти, що передбачають переведення країни на рейки воєнного часу. По-перше, про воєнний стан і далі за основними напрямками: військова, національна оборона, питання економіки, бюджетування, податків, соціальної підтримки громадян, а також рішення ВР про геноцид РФ щодо України.

Ми будемо приймати в другому читанні законопроєкти, які вже ухвалені в першому читанні. Будемо розглядати медичні законопроєкти, адже COVID нікуди не дівається. Також почалася посівна. Потрібен закон про нюанси проведення її при воєнному стані, адже Україна – це житниця Європи та світу. Також ми працюємо над низкою законів для підтримки економіки та спрощення роботи ФОПів, крім цього – низкою соціальних законів.

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Про соціальну підтримку українців

Сьогодні ми доручаємо Кабміну визначати розміри підтримки українцям. Ви знаєте, що підтримки вже пішли внутрішньо переміщеним особам – по 3 тисячі на винаймання будинку для дитини чи особи з інвалідністю та 2 тисячі для звичайної фізичної особи.

Крім цього, вже була програма на цей період – по 6 тисяч для громадян України. Нею скористалася велика кількість людей. З урядом працюємо злагоджено.

Про закони щодо колабораціонізму

Вчора ми кінцево прийняли закон про колабораціонізм, врахувавши пропозиції президента України. Матимемо покарання за таке ганебне явище. Переконаний, що в Україні буде достатня кількість осіб, які підуть за цією статтею.

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Тут важливо, щоб прийнята норма статті належно застосовувалась і правоохоронними органами, і судами, бо тепер від їхньої діяльності залежатиме ефективність застосування закону. Верховна Рада надала всі законодавчі механізми та тепер контролюватиме, як вони втілюватимуться. У самій Раді буде багато претендентів на кримінальний вирок саме за цією статтею.

Про позбавлення Медведчука мандата нардепа

Підстави позбавлення мандата народного депутата чітко визначені в Конституції України. Там є сім причин, за якими особа може бути позбавлена мандата.

Як мені видається, основною причиною, за якою ми можемо позбавити мандата пана Медведчука – це вступ у силу рішення в кримінальній справі, вироку. Ми очікуємо його. Як тільки він буде, ми одразу позбавимо пана Медведчука мандата народного депутата.

Про неприїзд Штайнмаєра та парламентську дипломатію

Вчора Володимир Олександрович чи хтось з ОП повідомляли, що вони просто не отримували запиту на таке запрошення. Тому почекаймо, як ситуація буде розгортатися. Я був і лишаюся прихильником того, що, попри те, що Україна веде героїчну і мужню війну за власну землю, без потужної підтримки партнерів ми обійтися не можемо.

Ми в парламенті розгорнули діяльність з так званої "міжпарламентської дипломатії". На кожному засіданні у нас є гості – дипломати з ЄС. Завтра в Україні зустрічаємо міністра Грузії. Незабаром будемо раді бачити в нас спікерів парламентів Швейцарії, Румунії, Болгарії.

Про геноцид

Європейські дипломати були в Бучі. Всі вони сказали – ми вам допоможемо, так не може бути. Якщо це не геноцид, то що тоді геноцид?

Про роботу нардепів у воєнний час

Я був би несправедливим, якби не подякував всім фракціям і групам, які в цей важкий час не відкинули всю цю політику. Попри те, що ви бачили невеликі засідання парламенту, ми кожний день по 6-7 годин в зумі пропрацьовували ті чи інші законодавчі акти. Це титанічна праця.

Є люди, які пересиджують всю цю ситуацію в інших країнах. Але майже кожне питання набирає конституційну більшість, деякі – по 400 голосів. Депутати на місці та працюють, як і комітети та апарат.

Про безпеку нардепів під час засідань

Ми вживаємо цілу низку заходів. Годину засідання парламенту ніхто не знає більше, ніж за кілька годин до початку. Ми повинні забезпечувати безпеку парламенту, адже на нього покладено важливі рішення – особливо в період воєнного стану – це і затвердження мирного договору, і оголошення війни. Тому парламент має бути працездатним.

Скликати парламент тепер можуть перші заступники. Намагаємось забезпечити можливість скликання парламенту в будь-який час.

Якою буде структура парламенту після перемоги

Маємо низку напрацювань. Перше – це підвищення якості законодавчого процесу. Хочемо створити інституцію, яка існує в багатьох парламентах світу – так звану "дослідницьку службу". Щоб закон був якісним не на виході, а ще на вході в парламент.

Ми хочемо позбавитись великої кількості законів про зміни, тому що це просто розточує законодавче поле України. Ми працюємо над питанням якісної підготовки і депутатів, і апарату.

Президент України подав законопроєкт про скорочення Верховної Ради до 300 депутатів. Ця дискусія буде, але перенесемо її на після нашої перемоги.

Під вогнем російської авіації та бомб українська нація переплавилась в єдину і потужну. Зараз менше дискусій за принципом "розділяй і володарюй". Зараз всі себе проявили – хто є хто. Хтось стоїть на передовій, хтось за кордоном, а хтось селфиться і так далі. Це буде інша Україна, яка потребуватиме інших правил.

Про перспективу дипломатичних перемовин із Росією

Я – прихильник вирішення питання дипломатично. Та кожна дипломатія має свій коридор. З кожним Ірпенем, Бучею та Гостомелем межі цього коридору звужуються.

Хочу звернутись до російської сторони. Якщо ви бачите, що весь світ переконаний, що ви не праві, не заганяйте себе в кут, звідки вам буде складно вибратись. Давайте говорити, спілкуватись.

Для нас принциповими є внутрішні речі – це питання того, що ні територіальна цілісність, ні суверенітет не можуть стати питаннями для перемовин у будь-якій групі. Бо ці питання не пройдуть ні в народу України, ні в парламенті України, ні президентом України вони не будуть підтримані.

Нам треба шукати якісь варіанти виходу, але з’являється ще одна червона лінія. Ті, хто вчинив цей злочин, повинні понести покарання.

Про зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

Вчора ми провели зустріч із прокурором Ханом. Ми будемо розглядати закон про надання інструментарію Міжнародному кримінальному суду для ефективності розслідування злочинів, вчинених в Україні.

Ми маємо вийти на визнання вчинення Росією в Україні геноциду. Це найвищий злочин, і реально він сьогодні є.

Про ордер на арешт Путіна

Основним меседжем у спілкуванні із партнерами є такий – давайте не ставити бюрократію вище людського життя. Тут ми маємо зробити турборежим, щоб менше загинуло людей в Україні.

Нам дали можливість за прискореною процедурою розглядати питання нашого членства в ЄС. Нехай це стане прикладом того, що коли є необхідність, то все можливо. Коли на вагах – життя людей, не може бути мови про баланс. Говорити потрібно про ефективність.

Про те, як 24 лютого змінилося життя

Я став реально більше думати, більше читати та більше звертатися до Бога. На війні атеїстів немає.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді не можуть миттєво позбавити голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука депутатського мандата.

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