Все більше країн НАТО виступають за миротворчу місію в Україні – прем'єр Польщі

Прем'єр Польщі розповів про ідею миротворчої місії / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни-члени НАТО підтримують ідею миротворчої місії в Україні. Однак вони чекають, коли Альянс спільно це схвалить.

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі після засідання Ради Європи, пише RMF 24.

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Моравецький уточнив, що були позитивні реакції від Данії та Литви.

"Інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО", – розповів голова польського уряду.

При цьому деякі лідери країни на саміті були скептично налаштовані щодо ініціативи віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського про миротворчу місію в Україні.

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"Хотілося б, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим містом, де тікають люди", – сказав він.

Моравецький додав, що державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців", якщо не зупинити війну.

"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, можна уявити найгірші сценарії. На жаль, я можу уявити і найгірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт", – наголосив він.

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Україна просить світ ввести миротворців

Верховна Рада звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою термінового забезпечення захисту населення України від збройних нападів російських загарбників.

Також парламент звернувся до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.