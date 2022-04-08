Сумську область звільнили від окупантів – Живицький

Живицький заявив, що військових РФ в області немає / Фото: Колаж: Сьогодні

ВСУ повністю звільнили територію Сумщини від окупантів. Місцевих жителів попередили, що якщо вони чують звуки вибухів – це працюють українські рятувальники та вибухотехніки.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Наразі експерти знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі. Живицький закликав поки що не прибирати територію області, оскільки можна натрапити на вибухівку.

"Територія області не є безпечною! Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччах та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку – розмінування", – написав глава ОВА.

В області йде зачистка

Ще 1 квітня було відомо, що російські війська розширювали свою присутність у Сумській області, а також вороги обкопувалися в громадах. Раніше південна частина області була окупована. На території було понад тисячу одиниць техніки.

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Проте вже 3 числа голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про відновлення контролю над районами області. Збройні сили 3 квітня фактично повернули контроль над Конотопським районом.