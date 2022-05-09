Сунгуровський: Росія більше не зможе піти в масштабний наступ

Сунгуровський проаналізував скільки часу знадобиться росіянам для того, щоб утворити потужне ударне угруповання/Фото: колаж: "Сьогодні"

Потужного угрупування Росія не утворить до кінця року. Україна чекатиме часу для контрнаступу. Своєю чергою президент Росії шантажуватиме Європу.

Про це директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив під час ефіру "Україна разом" з Констянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24".

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Микола Сунгуровський, директор військових програм центру Разумкова, проаналізував скільки часу знадобиться росіянам для того, щоб утворити потужне ударне угруповання:

"Ну вони, швидше за все, планували це зробити за два-три місяці. Але це було б можливо, якби вони не несли втрат тут під час своєї оборонної операції і нашої наступальної операції. Якщо такі втрати будуть, то вони навряд чи зможуть це зробити аж до кінця року".

У такому випадку, пояснює Сунгуровський, наступ із боку Росії вже неможливий. Будуть лише окремі спроби наступу на окремих тактичних, або оперативно тактичних напрямках. Масштабного наступу вже не буде.

Які саме це будуть напрямки, виділити важко, адже це буде залежати від співвідношення наших сил і сил супротивника. Але для того, щоб провести наступальні дії, ворог має відвести частину військ із певного напрямку, та тоді вже ми зможемо там провести контрнаступ.

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"Якщо росіяни будуть намагатися перекинути, а така інформація вже була, сили, ну скажімо, з Сирії. Там є певне угрупування військ, кілька тисяч осіб, до чотирьох тисяч. Але це буде перекидання особового складу й максимум легкої техніки, бо всю важку техніку вони таскали кораблями. Для кораблів Туреччина закрила проходи. На це у них піде тижні три, мабуть. Але це неповні угрупування, вони без техніки", — сказав Сунгуровський.

Росія, зазначає Сунгуровський, якщо відведе війська із Сирії, то це будуть переважно поліцейські сили, жандармерія, яка там патрулювала території. В Україні їхня користь буде обмеженою.

"Це послабить позиції Асада і посилить позиції тієї ж ісламської держави, яка там відновлюється. Можливі посилення міграційних потоків до Європи. Можливо, на це вони розраховують. Це знову ж таки цей міграційний шантаж, до якого Путін вдавався вже кілька років до того", — зазначив Сунгуровський.

Другий наступ окупантів на Київ

Позаштатний радник керівника офісу президента Олексій Арестович не виключив повторного наступу російських окупантів на Київ та інші міста України.

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За його словами, все залежить від надання західними партнерами озброєння Україні:

"Пакет військової допомоги голосується наприкінці травня. Поки його проголосували, поки приїде озброєння. До моїх ранніх прогнозів потрібно – коли ще не було зрозуміло, коли голосуватимуть – ще місяць додавати. Це дуже довга історія".

Олексій Арестович зазначив, що за цей час, швидше за все, Росія встигне мобілізуватися, бо прихована часткова мобілізація вже триває.

"Тому цілком можливий другий наступ, включаючи наступ на Київ, Чернігів, Суми, Харків тощо. Все можливо такими темпами. Поки що санкції подіють, поки приїде зброя… Це місяці – навіть уже не тижні".

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