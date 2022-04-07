Терехов розповів, як РФ гучно зганьбили у Швейцарії

Ігор Терехов був вражений реакцією мерів іноземних міст, які продемонстрували зневагу до Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час виступу представника Росії на конгресі мерів у Женеві глави іноземних міст повернулися до нього спиною, а частина градоначальників залишила зал засідання. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

"Вчора я виступав на конгресі мерів у Женеві, який організувала ООН. Я розповів про те, що окупанти наробили з містом Харків. Які колосальні руйнування. У нас сьогодні понад 1500 житлових будинків зруйновано. Я показав ці кадри", – сказав Терехов.

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Він зазначив, що був вражений реакцією мерів міст. Учасники засідання, зокрема мери американських та ізраїльських міст, підтримали Харків та висловили готовність надавати необхідну допомогу у його відновленні після перемоги України.

Терехов також додав, що учасники конгресу продемонстрували свою зневагу до представника Росії.

"Бере слово представник Російської Федерації. І він говорив таке, не те що на біле – чорне, а те, що взагалі не вписувалося в рамки розумної людини. Він говорив про гуманітарну катастрофу в Харкові, що комунальні служби не працюють, що місто зруйнувала сама українська армія. Під час його виступу багато мерів повернулися до нього спиною, а частина вийшла з зали", – розповідає мер Харкова.

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Він зазначив, що запросив представника Росії приїхати до Харкова та побачити, що комунальні служби працюють і в місті немає жодної гуманітарної катастрофи.

"Але сміливості не буде приїхати, звичайно. І я думаю, навряд чи він звідти поїде", – підсумував Терехов.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 4 квітня російські війська завдали 54 удари по Харківській області. В результаті загинули 6 людей та ще 9 отримали поранення.

Крім того, ми інформували, що у Харківській області російський окупант зґвалтував і порізав ножем жінку, погрожуючи вбити дитину.

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